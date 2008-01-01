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  3. Зубков Дмитрий Юрьевич
Зубков Дмитрий Юрьевич
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Зубков Дмитрий Юрьевич

УЗИ-специалист, Флеболог, Хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2018 г.
  • ИПКСЗ, Хирургия, 2019 г.
Участие в ассоциациях
  • Ассоциация флебологов России
  • Российское общество хирургов им. Н.И.Пирогова
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор Вен
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Флеболог
1300 р
Хирург
1300 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
800 р
Хирург
800 р
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