Зубков Дмитрий Юрьевич
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Специализация: современные методы малоинвазивной флебологии, в том числе эндовазальная лазерная облитерация вен, классическая и foam-form склеротерапия, лечение венозных трофических язв с применением инновационных перевязочных материалов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Флеболог
1300 р
Хирург
1300 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
800 р
Хирург
800 р
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