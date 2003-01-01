Зубова Татьяна Ивановна
Стаж 15 лет
Принимает детей
Выполняет лечение различных форм заболевания зубов и десен с применением авторских методик. Проводит хирургическое лечение заболеваний пародонта, лечение клиновидного дефекта зубов, рецессий десен.
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Адреса и стоимость приёма
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 3
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Стоматолог
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Стоматолог-пародонтолог
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