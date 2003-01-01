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Зубова Татьяна Ивановна
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Зубова Татьяна Ивановна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Хирург-пародонт
Стаж 15 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Киевский Медицинский Университет им А.А.Богомольца, 2003 г. окончания.
  • Интернатура по стоматологии, ДВГМУ, 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Мастер-класс «Плазмолифтинг в стоматологии», 2015 г.
  • «Принципы профилактики периимплантита»
  • «Повышение качества лечения заболеваний пародонта с использованием современных технологий»
Еще 1
Участие в ассоциациях
  • Участник Дальневосточного стоматологического форума "Практическое применение современных технологий. Традиции и новации." , 2015 г.
  • Участник семинара «Современные тенденции в стоматологии, советы и упрощения для повышения качества лечения», 2013 г.
  • Участник обучающего курса «Повышение качества лечения заболеваний пародонта с использованием современных технологий»
Еще 1
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Адреса и стоимость приёма
Здоровые Зубы
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 3
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
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