Детский Гематолог во Хабаровске

Детские врачи. Врач-гематолог занимается изучением, лечением и профилактикой заболеваний крови.



В его компетенцию входит изучение особенностей строения и функционирования кровеносной системы, ее органов, причин заболеваний крови и методов профилактики.



Гематологи специализируются на лечении таких органов как селезенка, костный мозг и кровеносная система.



К первым признакам заболеваний крови можно отнести быструю усталость, плохой аппетит, плохое самочувствие, слабость.



Наиболее частыми заболеваниями крови, которыми занимаются гематологи, являются: анемии, лейкозы, саркомы, болезни селезенки и печени, гемофилия, болезни костного мозга.



В настоящее время гематологи Хабаровска, диагностируя заболевания крови, применяют такие методики как:

- ядерно-магнитный резонанс;

- компьютерная томография;

- ультразвуковая диагностика.



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