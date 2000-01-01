Васильева Елена Вячеславовна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Медицинская помощь по следующим направлениям: бесплодие в семейной паре, неудачные попытки ЭКО, невынашивание беременности, подготовка к ЭКО, частные вопросы в андрологии (коррекция «мужского» фактора бесплодия, возрастной андрогеновый дефицит, эндокриптопатии, ассоциирование с мужским бесплодием), антиэйджинговая терапия (терапия антистарения — менопаузальная гормональная терапия у женщин, вопросы нарушения мочеиспускания у женщин (стрессовое недержание мочи, гиперактивный мочевой пузырь, гипогонадизм у мужчин, гармония в семейной паре), контрацепция, синдром поликистозных яичников, избыток веса, ожирение.
В 2016 году стала победителем краевого конкурса «Признание», награждена дипломом 3-ей степени в номинации «Лучший врач Хабаровского края» на звание «Лучший врач акушер-гинеколог».
В 2016 году стала победителем краевого конкурса «Признание», награждена дипломом 3-ей степени в номинации «Лучший врач Хабаровского края» на звание «Лучший врач акушер-гинеколог».
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Адреса и стоимость приёма
ул. Муравьёва-Амурского, 24
Первичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
1100 р
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 45
Первичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
1500 р
Гинеколог-эндокринолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
1500 р
Гинеколог-эндокринолог
1600 р
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