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  3. Васильева Елена Вячеславовна
Васильева Елена Вячеславовна
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Васильева Елена Вячеславовна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • "Гистероскопия в гинекологии", 31 ГКБ, г. Москва, 1991 г.
  • Повышение квалификации по акушерству и гинекологии, ДГМУ, 2000 г.
  • Повышение квалификации по акушерству и гинекологии, ИПКСЗ, 2005 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участие в четвертом Международном конгрессе по репродуктивной медицине на базе ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова В. И.», г. Москва, 2010 г.
  • Участие в девятом Международном конгрессе по репродуктивной медицине на базе ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова В. И.», г. Москва, 2015 г.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника красоты и здоровья
ул. Муравьёва-Амурского, 24
Первичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Клиника доктора Святовой
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
1100 р
Абсолют
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 45
Первичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
1500 р
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1600 р
Вторичный приём взрослых
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1500 р
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