Детский Уролог-андролог во Хабаровске

Детские врачи. Уролог-андролог, занимается диагностикой и лечением мочеполовых органов у мужчин.



Вы можете обратиться за помощью к урологам-андрологам Хабаровска при:

- варикоцеле;

- бесплодии;

- сексуальном расстройстве;

- климаксе у мужчин;

- болезнях передающихся половым путем;

- опухоли простаты;

- импотенции;

- фимозе;

- задержке эякуляции;

- по поводу мужской контрацепции.



Консультация уролога-андролога рекомендуется в случаях, если появляются соответствующее симптомы:

- боли в нижней части живота;

- патология эрекции;

- выделения из полового члена;

- обнаружение крови в семенной жидкости;

- проблемы, связанные с мочеиспускательным процессом

- нагноение на половых органах;

- боли во время полового акта.



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