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Альфа-Стом
В клинике 3 врача
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Информация
ООО "Альфа-Стом"
Первичный осмотр - 400 руб.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей