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Альфа-Стом
0.0
Рейтинг

Альфа-Стом

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Гайдара, 14
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Петько Анна Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петько Анна Аркадьевна

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 20 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Путыгина Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Путыгина Юлия Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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