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Дентал Офис
В клинике 3 врача
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Информация
Бесплатный первичный приём.
ООО "Медикал Групп".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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