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Дентал Офис
4.3
Рейтинг

Дентал Офис

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Комсомольская, 74
2-й этаж, оф. 7
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Шпак Никита Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шпак Никита Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Уманская Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Уманская Мария Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Главный врач
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Главный врач
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевлюк Юлия Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевлюк Юлия Игоревна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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