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  3. Чарушникова Татьяна Владимировна
Чарушникова Татьяна Владимировна
6.9
3

Чарушникова Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1984 г.
  • Интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 1985 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
АйдентАс
ул. Большая, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
3 отзыва

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