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Чарушникова Татьяна Владимировна
6.9
3
Чарушникова Татьяна Владимировна
Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Проводит лечение осложненного и неосложненного кариеса, пародонтита, эндодонтические работы.
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1984 г.
Интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 1985 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
АйдентАс
ул. Большая, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
3 отзыва
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