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Инь-Янь
В клинике 2 врача
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Информация
Рефлексотерапия, вакуумная терапия.
Консультация и осмотр бесплатно.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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