  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Инь-Янь
Инь-Янь
0.7
Рейтинг

Инь-Янь

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Шабадина, 19А
1-й этаж
c 8:30 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Рефлексотерапия, вакуумная терапия.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Кузнецова Елена Федоровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Елена Федоровна

Рефлексотерапевт
Стаж 29 лет
Рефлексотерапевт
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пашковский Илья Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пашковский Илья Евгеньевич

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 15 лет
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая клиническая психиатрическая больница
    Краевая клиническая психиатрическая больница В клинике 127 врачей
    4.9
  • Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
    Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева В клинике 330 врачей
    0.0
  • Перинатальный центр
    Перинатальный центр В клинике 158 врачей
    6.1
  • Городская клиническая больница №10
    Городская клиническая больница №10 В клинике 159 врачей
    0.0
Все клиники