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Полидент
В клинике 2 врача
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Информация
В компании ведется прием по полису ОМС.
Консультация - 400 руб.
ООО "СтомИндустрия".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
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