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Полидент
0.0
Рейтинг

Полидент

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Краснореченская, 199
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Степанова Ольга Оттовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Степанова Ольга Оттовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Картавая Ирина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Картавая Ирина Ивановна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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