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Silk
В клинике 4 врача
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Информация
Профильная клиника лазерной эпиляции.
Лазерная клиника Silk специализируется на лазерном удалении волос, используя передовые технологии, оборудование и опытных специалистов узкого профиля.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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