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Silk
5.8
Рейтинг

Silk

В клинике 4 врача
Адреса
б-р Амурский, 3
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Профильная клиника лазерной эпиляции.

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Врачи работающие в клинике
Галецкая Елена Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галецкая Елена Вячеславовна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 5 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Демидова Оксана
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демидова Оксана

Косметолог
Стаж не указан
Косметолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Алиничева Юлия
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алиничева Юлия

Косметолог
Стаж не указан
Косметолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сухогузова Ольга
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сухогузова Ольга

Косметолог
Стаж не указан
Косметолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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