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Травмпункт
Государственная
В клинике 8 врачей
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Врачи работающие в клинике
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж не указан / Врач первой категории
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Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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