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Травмпункт
5.6
Рейтинг

Травмпункт

Государственная
В клинике 8 врачей
Адреса
ул. Волочаевская, 106
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
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Врачи работающие в клинике
Парфенов Борис Константинович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Парфенов Борис Константинович

Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
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Базин Сергей Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Базин Сергей Александрович

Травматолог
Стаж 4 года
Травматолог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Серогодский Александр Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серогодский Александр Вячеславович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Старостин Андрей Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Старостин Андрей Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Самойлов Алексей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самойлов Алексей Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Визгалин Вадим Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Визгалин Вадим Олегович

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ткаченко Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткаченко Наталья Геннадьевна

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Русин Сергей Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Русин Сергей Павлович

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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