  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Уссури
Уссури
0.0
Рейтинг

Уссури

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Ленинградская, 36
c 9:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Саргадян Цолак Норикович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саргадян Цолак Норикович

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Алексеенко Игорь Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алексеенко Игорь Вячеславович

Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год
Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Городская клиническая больница №11
    Городская клиническая больница №11 В клинике 244 врача
    2.3
  • Городская клиническая больница №10
    Городская клиническая больница №10 В клинике 159 врачей
    0.0
  • Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
    Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева В клинике 330 врачей
    0.0
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 216 врачей
    2.7
Все клиники