- Главная
- Все клиники
- Уссури
Уссури
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Бесплатная консультация.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Стаж 31 год
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре