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Саргадян Цолак Норикович
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Саргадян Цолак Норикович

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специализация "Стоматология".
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Циркон
Доступна онлайн запись
ул. Металлистов, 14
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Уссури
ул. Ленинградская, 36
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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