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Vir Dent
6.8
Рейтинг

Vir Dent

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Суворова, 51
ТЦ "ЭВР", 2-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Рыхлевич Владислав Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыхлевич Владислав Игоревич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Петренко Антон Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петренко Антон Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рыхлевич Ксения Айдаровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыхлевич Ксения Айдаровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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