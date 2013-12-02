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  3. Агеев Олег Владимирович
Агеев Олег Владимирович
6.8
3

Агеев Олег Владимирович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Высшее образование, Акушерство и гинекология, сертификат №727180065829 от 02.12.2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва

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