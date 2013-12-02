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Агеев Олег Владимирович
6.8
3
Агеев Олег Владимирович
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Высшее образование, Акушерство и гинекология, сертификат №727180065829 от 02.12.2013 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва
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