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Аксенова Наталья Леонидовна
6.0
0
Аксенова Наталья Леонидовна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Терапия, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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