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  3. Андрюшкина Елена Николаевна
Андрюшкина Елена Николаевна
6.0
0

Андрюшкина Елена Николаевна

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Педиатрия, 1989 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
0 отзывов

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