Добрычев Денис Александрович
Стаж 17 лет
Специализируется на восстановлении зубного ряда несъемными конструкциями (коронки на основе диоксида циркония, металлокерамические коронки, виниры, коронки на имплантатах), съемными конструкциями (бюгельные протезы, протезы с креплением на имплантатах, съемные протезы). Владеет всеми видами амбулаторных хирургических вмешательств. В том числе: удаление зубов, любой сложности (включая ретенированные и дистопированные), пластика мягких и твердых тканей (костная пластика, синус-лифтинг, устранение рецессий десны), имплантация. Постоянно принимает участие в конференциях и семинарах по имплантологии и современным методам протезирования.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Советская, 32
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
Стоматолог-хирург
500 р
Стоматолог-терапевт
500 р
Стоматолог-имплантолог
500 р
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