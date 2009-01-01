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  3. Добрычев Денис Александрович
Добрычев Денис Александрович
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Добрычев Денис Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2001 г. окончания.
  • Действующие сертификаты по стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, стоматологии ортопедической.
Курсы повышения квалификации
  • Авторский практический курс Ветчинкина А.В. «Микропротезирование», 2009 г.
  • Курс Peter Randelzhofer «Aesthetics and function in implant prosthodontics» , ноябрь 2009, Москва.
  • Medical Consalting Group – Курс «Clinical aspects of treatment plans in the complex prosthodontic treatment», ноябрь 2009г., Москва.
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Адреса и стоимость приёма
Оскар
ул. Советская, 32
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
Стоматолог-хирург
500 р
Стоматолог-терапевт
500 р
Стоматолог-имплантолог
500 р
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