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  3. Анисимов Владимир Александрович
Анисимов Владимир Александрович
6.3
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Анисимов Владимир Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Бобёр
ул. Краснореченская, 73
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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