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Анисимов Владимир Александрович
6.3
0
Анисимов Владимир Александрович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Бобёр
ул. Краснореченская, 73
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов
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