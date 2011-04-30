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  3. Авдеева Нина Владимировна
Авдеева Нина Владимировна
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Авдеева Нина Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1993 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Стоматология хирургическая", от 30.04.2011 г.
  • Сертификат специалиста "Стоматология терапевтическая", от 09.06.2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по стоматологии терапевтической, 2007 г.
  • Свидетельство о повышении квалификации по стоматологии терапевтической, от 09.06.2012 г.
  • Профессиональная переподготовка "Стоматология хирургическая", от 06.03.2006 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Добро-Дент
ул. Ленинградская, 46
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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