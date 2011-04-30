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Авдеева Нина Владимировна
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Авдеева Нина Владимировна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1993 г. окончания.
Сертификат специалиста "Стоматология хирургическая", от 30.04.2011 г.
Сертификат специалиста "Стоматология терапевтическая", от 09.06.2012 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по стоматологии терапевтической, 2007 г.
Свидетельство о повышении квалификации по стоматологии терапевтической, от 09.06.2012 г.
Профессиональная переподготовка "Стоматология хирургическая", от 06.03.2006 г.
Свидетельство о повышении квалификации по стоматологии хирургической, от 30.04.2011 г.
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Адреса и стоимость приёма
Добро-Дент
ул. Ленинградская, 46
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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