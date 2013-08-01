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Азюкова Мария Вячеславовна
Азюкова Мария Вячеславовна
Гинеколог
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Диплом о высшем образовании по специальности «Лечебное дело» получен на базе ГБОУ ВПО ВГМУ от 26.06.2012 г.
Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) по специальности «Акушерство и гинекология» получено на базе ГБОУ ТГМУ от 01.08.2013 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности «Акушерство и гинекология» получен на базе ГБОУ ВПО ТГМУ от 01.08.2013 г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Акушерство и гинекология» получено на базе ЧУ ДПО ИПиПКСЗ от 25.03.2019 г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Детская гинекология» получено на базе ЧУ ДПО ИПиПКСЗ от 06.05.2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Гинеколог
1800 р
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