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  3. Барашкова Анна Николаевна
Барашкова Анна Николаевна
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Барашкова Анна Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика", 2007 г.
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Суворова, 32
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Женская консультация №2
ул. Рокоссовского, 35
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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