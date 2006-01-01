Барашкова Анна Николаевна
Стаж 13 лет
Смотрит взрослых и детей с 18 лет: УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза у женщин, включая скрининги 1,2,3 триместров на любом сроке беременности, поверхностные структуры (молочная, щитовидная железа).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Суворова, 32
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Рокоссовского, 35
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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