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  3. Беломеснова Ирина Александровна
Беломеснова Ирина Александровна
5.7
1

Беломеснова Ирина Александровна

Хирург
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • Сертификат "Хирургия", ДВГМУ, действителен по 30.03.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Городская поликлиника №16
ул. Шевчука, 36А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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