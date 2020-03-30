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Беломеснова Ирина Александровна
5.7
1
Беломеснова Ирина Александровна
Хирург
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
Сертификат "Хирургия", ДВГМУ, действителен по 30.03.2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Городская поликлиника №16
ул. Шевчука, 36А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
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