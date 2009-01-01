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Беляева Анастасия Александровна
6.0
0
Беляева Анастасия Александровна
Терапевт
,
Профпатолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
АГМА, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
АГМА, интернатура по специальности "Терапия", 2010 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Первичная переподготовка, Специальность: "Профпатология", 2012 г.
Сертификат КГБОУ ДПО "ИПКСЗ". Специальность: "Терапия", до 05.2020 г.
Сертификат КГБОУ ДПО "ИПКСЗ". Специальность: "Профпатология", до 12.2022 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
Терапевт
По запросу
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