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  3. Беляева Анастасия Александровна
Беляева Анастасия Александровна
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Беляева Анастасия Александровна

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • АГМА, интернатура по специальности "Терапия", 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Первичная переподготовка, Специальность: "Профпатология", 2012 г.
  • Сертификат КГБОУ ДПО "ИПКСЗ". Специальность: "Терапия", до 05.2020 г.
  • Сертификат КГБОУ ДПО "ИПКСЗ". Специальность: "Профпатология", до 12.2022 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
Терапевт
По запросу
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