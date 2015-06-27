Ожегов Евгений Владимирович
Стаж 13 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Проводит, методом эластографии Elastoscan, мультипараметрическое УЗИ печени, портальной системы и органов брюшной полости, предстательной железы, семенных пузырьков, щитовидной железы, молочных желез и регионарных лимфоузлов с анализом кровотока, УЗИ органов малого таза (матки и придатков трансвагинально) с доплерометрией, расчетом индекса артериальной перфузии и оценкой.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Терапевт
1300 р
УЗИ-специалист
По запросу
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Загрузка комментариев...