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Ожегов Евгений Владимирович
6.6
5

Ожегов Евгений Владимирович

Терапевт, Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист
Стаж 13 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 2006 г. окончания.
  • Сертификат "Терапия", ДВГМУ, действителен с 30.09.2015 г. по 29.09.2020 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по "УЗД", ИПКСЗ, 2010 г.
  • Повышение квалификации "Терапия", ДВГМУ, , 2011г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Общая практика (семейная медицина)", ДВГМУ, 2011 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
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5 отзывов

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