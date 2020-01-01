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  3. Бухалова Лидия Вадимовна
Бухалова Лидия Вадимовна
6.3
3

Бухалова Лидия Вадимовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1990 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Оториноларингология", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
3 отзыва

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