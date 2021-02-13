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Чудина Ольга Анатольевна
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Чудина Ольга Анатольевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1997 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Дерматовенерология", действителен до 13.02.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
По запросу
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