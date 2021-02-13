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Чудина Ольга Анатольевна
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0
Чудина Ольга Анатольевна
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1997 г. окончания.
Сертификат специалиста "Дерматовенерология", действителен до 13.02.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
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