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Оскар
7.7
Рейтинг

Оскар

В клинике 6 врачей
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Адреса
ул. Советская, 32
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Информация

Все виды стоматологических услуг. Проверка состояния полости рта. Консультация терапевта, ортопеда, ортодонта, хирурга. Составление плана лечения. Определение сметы на имплантацию и протезирование.

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Врачи работающие в клинике
Данилова Дарья Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилова Дарья Олеговна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
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Ребенок Андрей Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ребенок Андрей Николаевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет / Врач высшей категории
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Алёшина Яна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алёшина Яна Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Принимает детей
Добрычев Денис Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Добрычев Денис Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Пинкевич Анна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пинкевич Анна Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Синельников Владислав Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синельников Владислав Алексеевич

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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