В стоматологической клинике О.с.к.а.р с профессионализмом отнесутся ко всем случаям зубной боли. Новые технологии в сфере стоматологии позволяют персоналу клиники успешно излечивать заболевания полости рта и проводить профилактические мероприятия. Персонал стоматологической клиники О.с.к.а.р оказывает услуги в сфере ортопедии.

В стоматологической клинике О.с.к.а.р оказывают услуги лечения кариеса, удаления и протезирования зубов, отбеливания, исправления прикуса, рентгенологической диагностики, изготовления имплантов, а также установки металлокерамики, брекетов, имплантов, виниров.

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ООО "Дентком".

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