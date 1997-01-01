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Долгих Наталья Анатольевна
6.0
0
Долгих Наталья Анатольевна
Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело, 1992 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", на базе Городской Больницы №10, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
0 отзывов
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