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Долгих Наталья Анатольевна
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Долгих Наталья Анатольевна

Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело, 1992 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", на базе Городской Больницы №10, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
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