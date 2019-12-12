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  3. Драган Жанна Владимировна
Драган Жанна Владимировна
6.3
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Драган Жанна Владимировна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, «Стоматология», 2002 г. окончания.
  • Сертификат № 0727180509271 «Стоматология хирургическая», действителен по 25.05.2021 г.
  • Сертификат № 0727180186890 «Стоматология детская», действителен по 12.12.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-хирург
По запросу
1 отзыв

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