Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Драган Жанна Владимировна
6.3
1
Драган Жанна Владимировна
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, «Стоматология», 2002 г. окончания.
Сертификат № 0727180509271 «Стоматология хирургическая», действителен по 25.05.2021 г.
Сертификат № 0727180186890 «Стоматология детская», действителен по 12.12.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-хирург
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мирошниченко
Татьяна Владимировна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
6.0
0
Записаться
Усольцев
Александр Сергеевич
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
6.3
2
Записаться
Палёная
Татьяна Михайловна
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...