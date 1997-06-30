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Дятлова Елена Витальевна

Дятлова Елена Витальевна

Педиатр
Стаж 25 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности «Педиатрия», 30.06.1997 г. окончания
  • ДВГМУ, Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия», 30.06.1998 г. окончания
  • ИОМиД СО РАМН, Клиническая ординатура по специальности «Педиатрия», 31.08.2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • КГБОУ ДПО ИПКСЗ, повышение квалификации по программе «Педиатрия», 28.10.2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1800 р

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