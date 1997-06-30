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Дятлова Елена Витальевна
Дятлова Елена Витальевна
Педиатр
Стаж 25 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, по специальности «Педиатрия», 30.06.1997 г. окончания
ДВГМУ, Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия», 30.06.1998 г. окончания
ИОМиД СО РАМН, Клиническая ординатура по специальности «Педиатрия», 31.08.2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ИПКСЗ, повышение квалификации по программе «Педиатрия», 28.10.2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1800 р
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