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Дьяченко Юрий Николаевич
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Дьяченко Юрий Николаевич
Окулист (офтальмолог)
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Офтальмология", 1986 г. окончания.
Интернатура по специальности "Офтальмология", Глазное Отделение Дорожной Больницы, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Петра Комарова, 3
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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