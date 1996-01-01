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Гаевая Тамара Ивановна
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Гаевая Тамара Ивановна

Гинеколог
Стаж 43 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1975 г. окончания.
  • ХГМИ, интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1976 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, сертификат до 12.2021 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Консультация взрослых
Гинеколог
Бесплатно
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