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Гельмутдинов Данир Данисович
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0

Гельмутдинов Данир Данисович

Терапевт
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Адреса и стоимость приёма
Семейная поликлиника
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
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