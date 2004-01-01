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Журавель Анна Григорьевна
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Журавель Анна Григорьевна

УЗИ-специалист
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2004 г. окончания
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по "Педиатрии", ИПКСЗ, 2009 г.
  • Профессиональная переподготовка по УЗД, ИПКСЗ, 2015 г.
  • Повышение квалификации "Диагностика инфекционных заболеваний на до госпитальном этапе КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2006 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Детская Поликлинника №24, 2006-2015 гг.
  • Врач-педиатр, Детская Поликлинника №24, 2006-2015 гг.
  • Врач УЗД, Городская Поликлинника №5. 2015-2017 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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