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Журавель Анна Григорьевна
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Журавель Анна Григорьевна
УЗИ-специалист
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2004 г. окончания
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 2005 г.
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по "Педиатрии", ИПКСЗ, 2009 г.
Профессиональная переподготовка по УЗД, ИПКСЗ, 2015 г.
Повышение квалификации "Диагностика инфекционных заболеваний на до госпитальном этапе КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2006 г.
Повышение квалификации "Медицинский массаж", ДВГМУ, 2011 г.
Повышение квалификации "Педиатрия", КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2015 г.
Повышение квалификации "УЗД сосудов головного мозга", КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2017 г.
Повышение квалификации "УЗД заболеваний мягких тканей и суставов", КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2017 г.
Профессиональная переподготовка "Организация здравоохранения", КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения\", 2018 г.
Профессиональная переподготовка "Врач фтизиатр", КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2018 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Детская Поликлинника №24, 2006-2015 гг.
Врач-педиатр, Детская Поликлинника №24, 2006-2015 гг.
Врач УЗД, Городская Поликлинника №5. 2015-2017 гг.
Врач УЗД, КГБУЗ Городская Поликлинника №7, 2017 г.
Врач УЗД, Фтизиатр, КГБУЗ Туберкулезная Больница, 2018 г.
Врач УЗД, МЦ "Акне-клиника", 2019 г.
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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