Гинеколог-маммолог в Хабаровске

Гинеколог-маммолог это специалист, в поле деятельности которого входит профилактика, диагностика и лечение заболеваний молочных желез, обычно не онкологических.



Гинекологи-маммологи чаще всего занимаются лечением таких болезней как лактостаз, мастопатия, киста молочной железы, мастит, фиброаденома.



Основными симптомами, при которых необходимо немедленно обратиться к гинекологу-маммологу, являются:

- изменение цвета кожи груди;

- нарушение целостности покрова груди;

- боль в молочных железах;

- увеличение лимфатических узлов в подмышечных впадинах;

- выделения из сосков.



Опытные гинекологи-маммологи Хабаровска своевременно обнаружат воспалительные заболевания молочных желез и назначат соответствующее лечение.



На нашем сайте, Вы сможете найти хорошего гинеколога-маммолога и записаться на прием по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут отзывы пациентов и анкеты врачей. Цены варьируются в зависимости от опыта врача и его квалификации.