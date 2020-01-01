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Гирина Елена Глебовна
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Гирина Елена Глебовна

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1985 г. окончания.
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", действителен по 09 июня 2023 года.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен 25 апреля 2020 года.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
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