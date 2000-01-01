Горчина Вера Ярославовна
Стаж 33 года / Врач первой категории
Принимает детей
Владеет техникой плазмолифтинга, аппаратной косметологией, Лаеннек терапией, биоревитализация, филлеры, мезотерапия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Трихолог
1500 р
Косметолог
500 р
Дерматолог
1300 р
Первичный приём детей
Дерматолог
1300 р
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 132
Консультация взрослых
Трихолог
По запросу
Косметолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
пр-т 60-летия Октября, 170
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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