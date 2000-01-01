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Горчина Вера Ярославовна
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Горчина Вера Ярославовна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 33 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980-1986 гг. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Дерматовенерология", ИПКСЗ, 2000 г.
  • Профессиональная переподготовка по теме "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ИПКСЗ, 2011 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология", ИПКСЗ, 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Трихолог
1500 р
Косметолог
500 р
Дерматолог
1300 р
Первичный приём детей
Дерматолог
1300 р
Доктор К
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 132
Консультация взрослых
Трихолог
По запросу
Косметолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Вероника
пр-т 60-летия Октября, 170
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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