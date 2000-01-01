Горчина Вера Ярославовна

Профессиональная переподготовка по специальности "Дерматовенерология", ИПКСЗ, 2000 г.

Профессиональная переподготовка по теме "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ИПКСЗ, 2011 г.

Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология", ИПКСЗ, 2015 г.