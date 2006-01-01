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Грибенюк Светлана
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Грибенюк Светлана
Массажист
Стаж 11 лет
Многолетний успешный опыт массажа и антицеллюлитных программ. Квалифицированный специалист по АФК (по специальности Физическая Культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья).
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебная физкультура", 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по курсу массаж.
Сертификат школы Елены Земской по специальности: Хиромассаж, Мышечно-васкулярный хиромассаж.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Beauty Spa
ул. Тургенева, 46
Консультация взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём взрослых
Массажист
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