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Грибенюк Светлана
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Грибенюк Светлана

Массажист
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебная физкультура", 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по курсу массаж.
  • Сертификат школы Елены Земской по специальности: Хиромассаж, Мышечно-васкулярный хиромассаж.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Beauty Spa
ул. Тургенева, 46
Консультация взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
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