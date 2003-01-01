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Гурина Елена Владимировна
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Гурина Елена Владимировна

Гинеколог
Стаж 15 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2003-2005 гг.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2005-2007 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Курс повышения квалификации "Патология шейки матки с кольпоскопией".
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1300 р
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