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Хамишина Татьяна Владимировна
6.0
0
Хамишина Татьяна Владимировна
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат, "Стоматология ортопедическая"№112731127854, 2023 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
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