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  3. Хамишина Татьяна Владимировна
Хамишина Татьяна Владимировна
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Хамишина Татьяна Владимировна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология ортопедическая"№112731127854, 2023 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

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