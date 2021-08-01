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Хан Галина Константиновна
6.0
0
Хан Галина Константиновна
Дерматовенеролог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
Сертификат специалиста "Дерматовенерология", действительный до 01.08.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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