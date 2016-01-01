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  3. Иванова Дина Бэлтктуевна
Иванова Дина Бэлтктуевна
6.0
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Иванова Дина Бэлтктуевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, Специальность "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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