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Кальченко Юрий Григорьевич
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0
Кальченко Юрий Григорьевич
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат № 0127241389732 (дерматовенерология) до 27.04.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
ДНК-Лаборатория
ул. Дзержинского, 4
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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