  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кальченко Юрий Григорьевич
Кальченко Юрий Григорьевич
6.0
0

Кальченко Юрий Григорьевич

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Сертификат № 0127241389732 (дерматовенерология) до 27.04.2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДНК-Лаборатория
ул. Дзержинского, 4
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи