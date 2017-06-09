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Князева Ирина Николаевна
5.4
2
Князева Ирина Николаевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт, 1983 год. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник.
Сертификат - дело, квалификация- врач лечебник, терапия – 09.06. 2012,- до 09.06.2017
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
2 отзыва
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