Коновалов Игорь Викторович
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Специализируется на проведении диагностики и выявлении новообразований, в т.ч. выявление новообразований молочной железы, проводит дополнительные методы диагностик (пункции). Профессионально занимается лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, лечением мастопатии, гинекомастии, кист молочной железы и др. Выполняет профилактически осмотры, профессиональные консультации. Специализируется на хирургическом лечении заболеваний мягких тканей: абсцессов, карбункулов, гидраденита, фурункулов, лимфаденита.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Хирург
1100 р
Онколог-маммолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
Онколог
900 р
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