  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Коновалов Игорь Викторович
Коновалов Игорь Викторович
6.0
0

Коновалов Игорь Викторович

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Короткий курс обучения по HAL-RAR в Германии
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Хирург
1100 р
Онколог-маммолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
Онколог
900 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи