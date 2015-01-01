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  3. Корнеева (Гасан) Юлия Андреевна
Корнеева (Гасан) Юлия Андреевна
8.4
8

Корнеева (Гасан) Юлия Андреевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • Интернатура по специальности “Дерматовенерология”, ИПКСЗ, 2015 г.
  • Сертификат по косметологии нового образца КГБОУ ДПО "ИПКСЗ", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная переподготовка по специализации “Косметология” (576 часов) в ИПКСЗ, 2015 г.
  • Повышение квалификации "Дерматовенерология", ИПКСЗ, 2015 г.
  • Повышение квалификации "Биоремоделипрование" ткани новые рубежи клеточной реактивности. г. Казань, 2018 г.
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Участие в ассоциациях
  • Регулярно проходит повышения квалификации, посещает Научно -практические конференции по косметологии.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника 18/81
Хабаровск, ул. Тургенева, 48
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
800 р
Дерматовенеролог
800 р
8 отзывов

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