Корнеева (Гасан) Юлия Андреевна
Стаж 6 лет
Владеет методиками:
мезотерапии, биоревитализации, плазмотерапии, ботулинотерапии, контурной пластики, методиками нитевого лифтинга, аппаратными и лазерными методиками. Лазеролог.
мезотерапии, биоревитализации, плазмотерапии, ботулинотерапии, контурной пластики, методиками нитевого лифтинга, аппаратными и лазерными методиками. Лазеролог.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровск, ул. Тургенева, 48
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
800 р
Дерматовенеролог
800 р
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