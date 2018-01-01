  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Клиника 18/81
Клиника 18/81
0.0
Рейтинг

Клиника 18/81

В клинике 5 врачей
Адреса
Хабаровск, ул. Тургенева, 48
c 10:00 до 21:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Захарова (Лодянова) Юлия Евгеньевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Захарова (Лодянова) Юлия Евгеньевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Корнеева (Гасан) Юлия Андреевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Корнеева (Гасан) Юлия Андреевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Телегуз Анна Александровна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Телегуз Анна Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Челюстно-лицевой хирург, Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Челюстно-лицевой хирург, Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шпет Татьяна Сергеевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шпет Татьяна Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шукюрова Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шукюрова Наталья Михайловна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 216 врачей
    0.0
  • Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
    Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева В клинике 330 врачей
    0.0
  • Родильный дом №1
    Родильный дом №1 В клинике 140 врачей
    0.0
  • Городская клиническая поликлиника №3
    Городская клиническая поликлиника №3 В клинике 126 врачей
    4.0
Все клиники