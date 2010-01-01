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Предеина Ольга Павловна
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Предеина Ольга Павловна

Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Терапия", 2011 г.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Дерматовенерология, 2018 г.
  • ИПКСЗ, Косметология, 2018 г.
  • ИПКСЗ, Профпатология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Акне-Клиника
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 64
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
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