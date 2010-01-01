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Предеина Ольга Павловна
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Предеина Ольга Павловна
Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Терапия", 2011 г.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Дерматовенерология, 2018 г.
ИПКСЗ, Косметология, 2018 г.
ИПКСЗ, Профпатология, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Акне-Клиника
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 64
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
0 отзывов
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